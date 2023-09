Crotone-Turris 2-3, doppietta di Maniero e corallini primi in classifica a punteggio pieno

Seconda, vibrante vittoria consecutiva per la Turris, che dopo il tris rifilato al Benevento ne impone un altro a domicilio al Crotone. Allo stadio Ezio Scida finisce 3-2 al termine di una gara intensa e ricca di spunti. Nel giorno del suo 79° anniversario – la fondazione del club il 10 settembre 1944 – la Turris si regala una storica vittoria nel segno di Cum e Maniero, entrambi già a segno nel derby d’esordio con le streghe. Convince la Turris di Caneo: autoritaria, propositiva e capace di restare compatta nei momenti di maggior sofferenza. Corallini a punteggio pieno dopo due gare.

Due le novità nel 3-4-3 di mister Caneo: fra i pali c’è il baby Pagno, in difesa prima da titolare per Frascatore; conferme in blocco in mediana ed attacco, col giovane Nocerino in campo fin dal primo minuto a far reparto con Giannone e Maniero.

Di contro, il 4-2-3-1 di Zauli.

Avvio forte del Crotone, che in tre minuti, con Vitale e Tumminello, chiama in causa per tre volte un attento Pagno. Giannone – corre il 6’ – ci prova su punizione rimediata da Maniero e conclude non lontano dal palo. Velenosa ripartenza Crotone al minuto 14 condotta da Tumminello che – su sponda di D’Ursi – si presenta a tu per tu con Pagno: decisiva l’opposizione del baby portiere corallino; Tribuzzi poi, da posizione più che invitante, fallisce un agevole tap-in. Al minuto 21, sugli sviluppi di un corner di Franco, s’innesca la velenosa ripartenza Crotone mal gestita da Tribuzzi; su ribaltamento di fronte – ispirato da Franco – la percussione di Cum che con un gran destro fa secco Dini per l’1-0 Turris. È la seconda rete consecutiva per il giovane corallino. Il Crotone tenta la reazione ma Tumminello non inquadra la porta da buona posizione. Alla mezz’ora è 2-0 Turris: ancora sugli sviluppi di un corner di Franco, stavolta è imperioso lo stacco di Maniero, che di testa la mette dentro e fa esplodere il settore ospiti dello Scida. Anche per lui seconda marcatura consecutiva. Brivido per i corallini al minuto 39, quando Felipe, al termine di un’azione insistita dei suoi, va al tiro dalla distanza sfiorando il palo alla destra di Pagno. Pitagorici di nuovo pericolosi nel finale di frazione con Tumminello, che di testa – su traversone dalla destra – spedisce di un nulla sul fondo.

Invariati entrambi gli scacchieri ad inizio ripresa. Nemmeno un minuto e il Crotone accorcia le distanze con Tumminello, servito da Giron: difettoso il primo controllo, efficace il secondo con tanto di stoccata su cui non arriva Pagno. Appena un minuto e ci pensa Maniero, di nuovo lui, a ripristinare il doppio vantaggio: il traversone stavolta è di Contessa, stacco e impatto di testa sono micidiali: è 3-1 Turris. Terza rete in due gare per l’attaccante corallino. Il Crotone cresce di giri e continua a premere con intensità: Tumminello (al 9’) fallisce a porta letteralmente spalancata dopo un infortunio di Pagno, D’Ursi (all’11’) trova l’efficace risposta del portiere corallino. Doppio cambio Turris al minuto 12: dentro Matera e Pugliese per Nocerino e Franco (costretto a lasciare il campo dopo uno scontro di gioco); corallini adesso col 3-5-2. Nel Crotone Gomez per Tumminello e Vuthaj per Vitale; quindi Burgio per Frascatore. Al 20’ Leo scuote l’esterno della rete con una potente conclusione; tre minuti più tardi Pagno neutralizza D’Ursi. Altro doppio cambio Turris al minuto 25: tocca a D’Auria e De Felice per Maniero e Giannone. Nel Crotone Pannitteri e Giannotti per D’Ursi e Leo. Il Crotone la riapre al minuto 35 con il neo entrato Vuthaj, imbeccato in area da Giron. Cantisani per Vitale. Finale di gara letteralmente incandescente, col Crotone che spinge con tutte le energie residue. Un’incertezza di Pagno – sugli sviluppi di un corner – rischia di costar cara al minuto 41; arpiona invece il portiere corallino su colpo di testa di Vuthaj al 45’. E con un’inzuccata di Vuthaj, al termine del corposo recupero, si chiude il match: Pagno fa sua la sfera e gara chiusa.

Si scatena l’esultanza finale in campo e nel settore ospiti dello Scida.