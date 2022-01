D'Orazio all'Avellino, il primo rinforzo arriva dalla Spal

Mentre continua a lavorare ai fianchi di Guido Angelozzi, ds del Frosinone, con l'obiettivo di infilare Pietro Iemmello nella calza della Befana, per far tornare il sorriso sul volto dell'imbronciato Piero Braglia a dir poco contrariato per essersi ritrovato con mezza squadra in quarantena, Salvatore Di Somma ha quasi definito il primo acquisto della sessione invernale.

Si tratta di Ludovico D'Orazio, esterno d'attacco di 21 anni scuola...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati