Sky comunica di aver aderito all’offerta al mercato pubblicata dalla Lega Pro per l’acquisizione di diritti di trasmissione non esclusivi in modalità pay-per-view di una selezione di partite del campionato di Serie C, tra regular season, play off, play out e Supercoppa. Sky trasmetterà fino a 15 partite per ogni giornata di Serie C in diretta pay-per-view su Sky Primafila, confermando ancora una volta la grande attenzione rivolta al calcio italiano e alle sue tifoserie.

Da domani, mercoledì 9 dicembre, sarà quindi possibile acquistare su Sky Primafila i singoli incontri al prezzo di 4,99 euro a partita. Sky racconterà con le voci inconfondibili dei suoi telecronisti le sfide delle squadre dei tre Gironi, coprendo tante piazze storiche. Ogni weekend il campionato di Serie C sarà un mix di gol ed emozioni da vivere anche su Sky.

Si comincia domani con le prime tre partite in programma alle ore 15: Piacenza-Novara (Sky Sport 251), Fermana-Arezzo (Sky Sport 252) e Avellino-Bisceglie (Sky Sport 253).

Marzio Perrelli, Executive Vice President Sky Sport: “Siamo felici di cogliere l’opportunità offerta dalla Lega Pro al mercato per la trasmissione delle partite in pay-per-view del campionato di Serie C ed ampliare così ancora di più la nostra offerta calcistica. In questo modo contribuiremo a garantire grande visibilità a tante squadre e a tante tifoserie d’Italia e a riconoscere il valore delle grandi piazze storiche di questo campionato”.

Inoltre, per dare ancor più visibilità al campionato, Sky rafforzerà la programmazione dedicata alla Serie C. È confermato l’appuntamento con “Area C”, l’approfondimento condotto da Erika Calvani, insieme a Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti, con highlights, interviste e commenti sul campionato. “Area C” sarà in onda il martedì come sempre alle 17 su Sky Sport 24 (e anche on demand su Sky Q), ed inoltre verranno dedicati nuovi spazi nella programmazione di Sky Sport 24, in particolare nel week end. Tutti i gol di giornata saranno visibili invece già dal lunedì a partire dalle 21.30 sempre su Sky Sport 24.

