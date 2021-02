Dalla Vibonese alla Vibonese. Quasi un anno dopo, Paolo Baiocco farà il suo nuovo esordio fra i pali della Paganese proprio con la squadra contro la quale per l'ultima volta è stato a guardia della porta azzurrostellata. Fu l'ultima partita prima del lockdown, si giocò in anticipo e in quell'occasione lo stadio era quello della Vibonese. I rossoblu passarono in vantaggio col gol di Fabio Tito, prima di essere ripresi nel finale da Scarpa. Il capitano si è ripetuto proprio nel match di quest'anno, sempre al Razza, siglando il suo unico gol stagionale nel match stravinto dalla formazione di Galfano per 5-2. Nel finale della partita dell'anno scorso, Baiocco si rese protagonista di un intervento salva-risultato che permise alla Paganese di uscire indenne da quella che fu- di fatto - l'ultima partita della passata stagione.

Quasi un anno dopo, Baiocco si ritrova sempre a proteggere la porta azzurrostellata ma in una situazione completamente differente. La Paganese è ultima in classifica e l'estremo difensore, di recente svincolatosi dal Perugia, è stato chiamato in fretta e furia per dare esperienza alla squadra. Le prestazioni di Matteo Campani, infatti, finora sono state altalenanti e l'incertezza nel derby con la Cavese, costata la sconfitta con conseguente sorpasso in classifica, hanno convinto la società a cambiare. Tornando, a conti fatti, su quelli che erano stati i propri passi nelle valutazioni fatte in estate.

