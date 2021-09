Delusione Juve Stabia: solo pari col Campobasso al Menti

Un pari deludente per la Juve Stabia al Romeo Menti, contro un Campobasso che si conferma rivelazione di questo avvio di campionato, dopo la promozione dello scorso anno. Novellino deve fare ancora a meno di un attaccante come Eusepi, impiegando solo per metà gara Felice Evacuo, e questo finisce per pesare contro una squadra come quella molisana giunta nell’impianto stabiese con l’intento di provare a gestire e colpire in ripartenza. Altobelli è alla prima da titolare davanti alla difesa, ancora panchina per Troest, cui il tecnico preferisce Caldore, autore di un’ottima prova al fianco di Tonucci in difesa. Poche emozioni per una partita che rispecchia, di fatto, nel risultato, quanto visto in campo. Un solo tiro per la Juve Stabia, con Panico, nel finale del primo tempo, nella ripresa il Campobasso impegna con Rossetti in una sola vera occasione Sarri. L’ingresso dell’ex attaccante del Trapani rinvigorisce un po’ l’undici stabiese, che ci prova nel finale con Scaccabarozzi e lo stesso Caldore, ma Raccichini fa buona guardia. Delusione tra i tifosi stabiesi, gialloblù rimandati tra sette giorni all’esame Zeman per la sfida con il Foggia dell’ex diesse Peppino Pavone.