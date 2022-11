Derby pari (0-0) tra Avellino e Juve Stabia: palo dei lupi

Finisce in pari il derby in notturna tra Avellino e Juve Stabia. Al Partenio-Lombardi delusione tra gli infreddoliti tifosi biancoverdi che speravano in un successo dei lupi.

Ma i padroni di casa si sono dovuti accontentare dello 0-0. Sono andati vicini al gol con Gambale, che ha colpito un palo al 36esimo. Pericolose anche le vespe nella ripresa, con due occasioni nei primi venti minuti. I biancoverdi hanno dominato per buona parte della gara, ma non sono riusciti a finalizzare in rete. Niente bis, dunque, dopo la vittoria per 4-0 di domenica scorsa contro il Taranto. Punto prezioso per gli ospiti.

AVELLINO-JUVE STABIA 0-0

AVELLINO (4-3-2-1): Pane; Rizzo, Moretti, Auriletto, Tito; Garetto (17' st Maisto), Matera, Casarini; Kanoute (22' st Trotta), Murano (17' st Russo R.); Gambale. A disp.: Forte, Illanes, Zanandrea, Franco, Ceccarelli, Guadagni. All.: Rastelli.

JUVE STABIA (4-3-3): Barosi; Maggioni, Altobelli, Caldore, Mignanelli; Ricci (37' st Silipo), Berardocco, Scaccabarozzi; Pandolfi (29' st Carbone), Santos, Guarracino (37' st D'Agostino). A disp.: Russo D., Maresca, Dell'Orfanello, Peluso, Picardi, Vimercati, Gerbo, Maselli, Della Pietra, Zigoni. All.: Colucci.

ARBITRO: Sig. Kevin Bonacina della sezione di Bergamo.