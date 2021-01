La Cavese ha ufficializzato il tesseramento dell'esperto difensore Nicola Lancini, proveniente dal Mestre. Cresciuto nel vivaio del Brescia, il nuovo terzino sinistro biancoblu vanta diverse presenze in Serie B proprio con la maglia del Brescia.

In Serie C ha invece militato tra le fila di Venezia, Carrarese, Bassano Virtus, Fidelis Andria, Virtus Vecomp Verona e Fermana per un totale di oltre 70 presenze tra campionato e Coppa Italia di categoria. A inizio gennaio aveva firmato per il Mestre, giocando da titolare 4 delle 5 gare disputate con i veneti.

Ora il ritorno tra i professionisti, alla corte di Sasà Campilongo. Lancini ha firmato con la Cavese un accordo fino a giugno 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA