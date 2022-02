Disfatta Turris, 5-0 a Palermo: «Batosta che ci farà crescere»

Più che una sconfitta. Un’autentica disfatta. La Turris frana a Palermo e incassa il quinto ko di fila: al Barbera finisce 5-0 al termine di una gara senza storia, già indirizzata dopo appena otto minuti dalla beffarda autorete di Sbraga. Rosanero in completo controllo del match sin dalle prime battute, a fronte di una Turris mai realmente in partita e parsa a tratti in completa balia dell’avversario.

È mancata la verve che appena quattro giorni prima aveva letteralmente messo alle corde la capolista Bari, complici anche (stavolta) quattro – pesantissime – assenze che hanno inevitabilmente inciso su equilibri e dinamiche: Turris al Barbera con una difesa decimata, priva degli squalificati Manzi e Di Nunzio e dell’infortunato Esempio; Varutti è aggregato ma non ancora arruolabile, con Giannone costretto ancora a partire dalla panchina a causa di una fastidiosa sciatalgia.

L’avvio dei rosanero è deciso e Brunori – dopo sette minuti – calcia a botta sicura un rigore in movimento che si stampa sul palo. Un minuto più tardi è 1-0 Palermo, propiziato da una clamorosa autorete di Sbraga che, nel tentativo di appoggiare all’indietro per Perina, lo scavalca con un beffardo colpo di testa. Al 24’ una palla persa da Sbraga – in evidente difficoltà – libera al tiro Floriano, che trova la decisiva opposizione di Perina. Alla mezz’ora ci prova Loreto con una velenosa punizione dalla distanza indirizzata all’angolino basso: si distende e sventa Pelagotti. Palermo di nuovo pericoloso con Floriano, che ci prova con una conclusione morbida dai 25 metri smanacciata in corner da Perina; sugli sviluppi del calcio dalla bandierina, Sbraga rischia metterla di nuovo dentro, ma stavolta la sua inzuccata si stampa sulla traversa. Il raddoppio rosanero arriva – inesorabile e meritato – al minuto 43: lo realizza Floriano, sugli sviluppi di un’incursione da lui stesso innescata, dopo una respinta di Perina su Lancini.

Nella ripresa, subito doppio cambio Turris: dentro Bordo per Sbraga e Longo per Pavone, ma l’inerzia del match non cambia. Un minuto e Brunori si destreggia in area e calcia da posizione defilata, con Bordo a deviare in corner. Gara virtualmente in ghiaccio al minuto 6, quando Brunori – ancora lui – s’inserisce centralmente, si presenta a tu per tu con Perina e lo fulmina con una potente conclusione che vale il 3-0. Tre minuti più tardi Luperini cala il poker realizzando in tap-in dopo un salvataggio di Perina, che poco dopo contiene i danni sventando il destro secco di Valente. Nella Turris tocca a Finardi per l’ammonito Tascone; quindi Giannone per Leonetti. Piove intanto sul bagnato per il rosso di – un ingenuo – Longo, che rifila una spallata a Lancini. Perina contiene ulteriormente i danni neutralizzando Felici, che si smarca in area e va al tiro. Il pokerissimo arriva allo scadere: porta la firma di Soleri, a segno con un agevole tap-in dopo l’ennesimo intervento di Perina.

«Abbiamo peccato di presunzione e arroganza. Chiedo scusa a tutti a nome della squadra»: esordisce così mister Caneo a margine della rovinosa sconfitta del Barbera. «Me ne prendo le responsabilità, si vede che non sono riuscito a stimolare a dovere la mente di questi ragazzi. Questa batosta ce la siamo meritata e forse ci farà crescere e maturare, permettendoci di capire che se le partite non si prendono col piglio giusto si rimediano solo brutte figure. Una cosa è certa: non possiamo sprecare con prestazioni di genere tutto il buono fatto. Indipendentemente da chi e quanti siamo, in campo servono anima e motivazioni. Io voglio una squadra sempre grintosa e determinata, cosa che oggi è mancata».

Sui singoli: «Giannone deve recuperare brillantezza e lo stesso vale per Leonetti e Santaniello. Quando recupereremo la loro efficacia, sono certo faremo cose importanti. Ripeto, spero che questa batosta ci faccia crescere. Deve esser così. Sbraga? Contento di lui, qualitativamente siamo migliorati, deve maturare solo la giusta condizione».

Insiste sull’aspetto mentale, il tecnico corallino. «Non siamo ancora salvi, perciò torniamo alla realtà dei fatti e poi potremo pensare ad altro. Si vede che non ci fa bene volare troppo alto, quindi voliamo più bassi per riprendere un discorso diverso. Siamo in emergenza, è vero, ma io le emergenze voglio affrontarle a testa alta. Non importa chi giochi, tutti devono metterci carattere e personalità. Voglio che in campo si dia sempre il massimo».