Sono terminati, nella giornata di ieri, i lavori al settore distinti dello Stadio Comunale Marcello Torre. Ad annunciarlo è il sindaco facente funzioni della città di Pagani, Anna Rosa Sessa, la quale dichiara che si è arrivati alla conclusione dei lavori "nonostante le difficoltà della pioggia battente di questo mese. Ora ci avviamo al collaudo definitivo ed, a breve, il settore tornerà nella disponibilità dello stadio". Il settore, chiuso da oltre un anno, riaprirà i battenti e potrà essere nuovamente fruibile per i tifosi azzurrostellati. Da Palazzo San Carlo non ci si sbilancia sui tempi per la riapertura, sebbene l'obiettivo sia quello di aprire il settore per la prossima gara interna col Catanzaro, in programma sabato 7 dicembre alle 20.45.



Dalla stessa nota giunta dall'ente, si parla anche di importanti novità sul fronte "Tribuna Coperta". Nominato il collaudatore dal Commissario Straordinario per le Universiadi, che dovrà dirimere la questione sorta fra l'Aru e la ditta che si è aggiudicata l'appalto. "La nomina del collaudatore - ha dichiarato l'Assessore allo Sport Maria Grazia Cafisi - è un passo importante nel progetto di copertura della tribuna dello Stadio comunale. Stiamo seguendo passo passo la vicenda e giovedì ci sarà un nuovo incontro a Napoli per definire tempi e modalità".