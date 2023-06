Domani la Juve Stabia di Andrea Langella scopre il velo. E intanto ufficializza il neo diesse Pasquale Lovisa

All’indomani dell’iscrizione, e del passaggio di tutte le quote della Juve Stabia al presidente Andrea Langella, ora socio unico, parte la nuova stagione dei gialloblù.

Domani la conferenza ufficiale del massimo dirigente, in cui potrà svelare tutti i piani ed i programmi per il prossimo anno, chiarendo anche i motivi dell’addio del suo socio, presentando, tra l’altro il nuovo direttore sportivo, Pasquale Loviso, ufficializzato in serata.

“La S.S.

Juve Stabia comunica di aver affidato l’incarico di Direttore dell’Area Tecnica a Matteo Lovisa. Lovisa, giovane ma dalle grandi ambizioni, vanta l’esperienza nel Pordenone Calcio, ottenendo importanti risultati come la vittoria del campionato di serie C girone B nella stagione 2018/2019, la semifinale playoff del campionato di serie B nella stagione 2019/2020 e il secondo posto nel girone A nella stagione appena conclusasi. A lui va un caloroso benvenuto a Castellammare di Stabia”.