Juve Stabia, prima in coppa col Messina: Novellino: emozionato come uno scolaretto

Sarà la coppa Italia, da quest’anno riservata solo ai club di serie C, a tenere a battesimo la nuova Juve Stabia di Walter Novellino. Domani sera, al Menti (20.30), arriva il Messina, fresco di ripescaggio in categoria, e Castellammare si prepara a riabbracciare i gialloblù in una gara ufficiale dopo oltre un anno dall’amara retrocessione dalla B. “Sono tranquillo – ha detto l’allenatore stabiese alla vigilia dell’esordio -, anche se qualcosina in pancia si sente. E questo è un segnale positivo, quando c’è emozione gli esami si superano sempre. Siamo ancora incompleti – ammette -, ma anche i nostri avversari sono tutti da scoprire. Sarà una partita importante, cominciano a contare i punti, ma sono convinto che i ragazzi faranno bene”. All’appello manca soprattutto una punta in grado di far dimenticare le quattordici reti in quattro mesi di Marotta, il diesse Rubino lavora su diverse piste: “La società fin qui ha fatto bene – ammette Novellino -, abbiamo preso diversi ragazzi di grande prospettiva, sappiamo tutti cosa serve, e si sta lavorando proprio per accontentarmi. Sono certo che per la prima di campionato saremo al completo”. Col Messina il classico test alla vigilia del torneo: “Una gara a cui teniamo. Voglio vedere a che punto siamo, spero che i ragazzi mettano da subito in campo la determinazione e la “cazzimma” che ho visto fino ad ora. Questa squadra mi assomiglia, ci divertiremo”.