Sorrento-Picerno, i rossoneri aspettano la vice capolista

Secondo appuntamento “casalingo”. Domenica allo Stadio Viviani di Potenza (ore 18.30, Sky sport 252) arriva la vice capolista Picerno, reduce da due vittorie consecutive tra domenica e mercoledì, 11 punti nelle 5 partite del girone di ritorno. Insomma, un avversario quotato e consolidato dall’itinerario che ha fruttato 45 punti in classifica. Il Sorrento recupera Blondett, che ha scontato la squalifica, riassesta così la difesa e guarda all’appuntamento con le credenziali di squadra leader che nelle ultime 13 giornate ha raccolto ben 28 punti. Vincenzo Maiuri recupera La Monica. Il capitano figura tra i convocati, ma non dovrebbe partire dall’inizio.

Probabile la riconferma di Messori anche se le positive indicazioni, emerse contro il Crotone, dalle prestazioni degli ultimi arrivati Kolaj e Riccardi ispirano alternative da valutare per una inedita composizione del 4-3-3. Soddisfazione, intanto, per la presenza dei calciatori rossoneri nelle classifiche di rendimento di Lega Pro: come Mario Ravasio giocatore del mese di gennaio per il girone C.

Ha debuttato come titolare contro il Crotone, Aristidi Kolaj.

Sostituito da Badje a metà ripresa, si candida per una riconferma. «Sto ritrovando la migliore condizione – spiega Kolaj - perché ho giocato poco nella prima parte di stagione, ma qui ho trovato un gruppo unito ed un grande entusiasmo che mi ha spinto a mettermi subito al pari dei compagni e a disposizione dell'allenatore». Siamo in un buon momento ma altrettanto vale per il Picerno e quindi sarà una partita difficile ed equilibrata, dobbiamo restare concentrati ed avere la fame necessaria per fare risultato contro la seconda della clssse"» Arrivato in prestito dal Lumezzane, via Pescara, Aristidi Kolaj, nato a Marino il 9 aprile del 1999, è cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, all'attivo 20 presenze ed un gol in B con l'Alessandria. Kolai prossimo alle 100 presenze in Serie C (32 delle quali nel girone C con il Pescara). Per lui 12 reti tra i professionisti e 8 apparizioni in questa prima parte di stagione con il Lumezzane.

«Siamo in un buon momento – aggiunge l’attaccante -, ma altrettanto vale per il Picerno e quindi sarà una partita difficile ed equilibrata, dobbiamo restare concentrati ed avere la fame necessaria per fare risultato contro la seconda della clssse». Ieri, intanto, una delegazione della squadra rossonera, in occasione della Panini Week, ha incontrato gli scolari dell’Istituto comprensivo Sorrento. I calciatori hanno regalato oltre 100 album Panini agli allievi delle quarte e quinte.Travolti dall’entusiasmo dei ragazzi, Colombini, Martignago, Loreto, Kolaj e Ravasio hanno risposto ad una raffica di domande raccontando le loro esperienze di vita e di calcio. Foto, autografi, tante figurine, comprese quelle dedicate al Sorrento dalla collezione Panini.

Sul fronte stadio, intanto, si intensificano i contatti tra il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, e l’armatore Gianluigi Aponte. La partecipazione al progetto della Msc diventa determinate per dare concreta attuazione al restyling del campo Italia. L’ipotesi sul tappeto: il Sorrento calcio, attraverso la Msc, che è già main sponsor della squadra, potrebbe affiancare la Tipiesse, nell’ambito di un’Ati, come soggetto attuatore del progetto.