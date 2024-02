Domani sera con il Francavilla torna Vitale per il riscatto del Sorrento

Un giorno in più per smaltire la sbornia di due sconfitte consecutive che hanno lasciato alle spalle polemiche e rimpianti. Il riscatto nel posticipo con la Virtus Francavilla in programma domani sera allo Stadio Viviani di Potenza (ore 20.45, Sky sport 255).

Maiuri recupera Vitale che ha scontato la squalifica e quasi certamente Todisco che dovrebbe smaltire i postumi di un affaticamento muscolare. Contro il Messina, intanto, è tornato abile ed arruolabile il capitano La Monica, ma si è fermato Kolaj, afflitto da noie muscolari nel corso della gara con il Messina. Per l’allenatore rossonero si prospettano valide opportunità per il varo del 4-3-3. Maiuri, tuttavia, ha concentrato, in questi giorni, le sue attenzioni sull’opportunità di sfumare eventuali risvolti psicologici negativi nello spogliatoio, frenato nell’entusiasmo consolidato nei sette risultati utili che hanno lanciato il Sorrento nell’orbita playoff.

Un obiettivo che si è materializzato dopo un avvio povero di risultati positivi.

I postumi delle sconfitte con Picerno e Messina da smaltire, prima di tutto. «Dall’amarezza della sconfitta di Messina – taglia corto Maiuri - dobbiamo ripartire subito per dare continuità alla nostra stagione, a cominciare dalla partita con la Virtus Francavilla. Dobbiamo darci una svegliata.

Dobbiamo essere più cattivi e determinati sugli episodi, altrimenti non si è fatto niente di concreto finora, non abbiamo fatto niente se non riusciamo a ritrovare gli equilibri necessari per concretizzare la manovra. Bisogna rimettersi in linea mentalmente per consolidare quanto di buono ha caratterizzato il nostro cammino prima delle ultime due partite». Scalpita per il rientro Gaetano Vitale. «Dobbiamo fare di tutto per invertire la tendenza di queste ultime gare provando ad abbinare una buona prestazione ad un risultato importante – dice il fantasista rossonero -. Sono pronto a tornare a disposizione per un match importante nel quale speriamo di rilanciarci. Dovremo mettere in campo tutta la determinazione di cui disponiamo sapendo anche che loro hanno cambiato allenatore e saranno battaglieri».