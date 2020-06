La serie di riconferme in casa Cavese segue un rigoroso ordine gerarchico. E dunque, dopo il capitano, tocca al suo vice prolungare l'accordo fino al 2021. Ciccio Favasuli indosserà dunque la casacca biancoblu anche nella nuova stagione agonistica.



La stretta di mano dopo un breve incontro con la società, con reciproco rinnovo della fiducia. Il centrocampista, 37 anni da compiere il prossimo 24 agosto, disputerà la sua settimana stagione nella Valle Metelliana: tre consecutive da gennaio 2008 a giugno 2010, poi il ritorno nell'estate del 2017. Per Favasuli un ruolino di 133 presenze condite da 9 gol nei campionati di Serie C1, Serie D e Serie C.