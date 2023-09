No, l'Avellino non è un bluff: poker al Monopoli e fuori tutti gli assi dal mazzo. Il successo a Potenza contro il Sorrento ha aiutato a scrollarsi di dosso buona parte dell'ansia da prestazione che ha influito negativamente sui risultati di un avvio di campionato ben al di sotto delle legittime aspettative. Sin dall'approccio al match si sono notati sussulti lungo il tracciato di un encefalogramma che non è più piatto.

Capitan Tito è stato il calciatore emblema di una vivacità nel proporsi e di una voglia di mordere le caviglie agli avversari che era rimasta, fino a ieri, un proposito inespresso. Varela, che con Sgarbi in attacco è stato una delle liete sorprese di serata nelle scelte di formazione dello squalificato Pazienza, si è mosso bene nelle vesti di mezzala: più coinvolto ed efficace nello sviluppo della fase di possesso e di transizione positiva, l'uruguaiano ha corso come sempre tanto ma non a vuoto come accadeva da trequartista con Rastelli quando si allargava sulla fascia perdendo forze e lucidità. Rigione, costretto a uscire per infortunio nella ripresa, ha dato certezze a una linea a tre che ha protetto senza affanni il sempre più sicuro Ghidotti. L'Avellino si è fatto apprezzare dal primo tempo per l'incremento dei fraseggi palla a terra, le uscite dalla difesa senza optare per frettolosi lanci dalle retrovie e, soprattutto, per l'energia con cui è andato a prendere alti gli avversari tra raddoppi asfissianti e pressing alto mosso con armonia.

Tutti compatti per cercare di recuperare palla sulla trequarti avversaria. Un atteggiamento che ha propiziato gli errori dei dirimpettai dal principio dell'impostazione della loro manovra.

Note positive che hanno fatto da contraltare a uno dei limiti dell'Avellino attuale: quello di non riuscire, a dispetto della qualità superiore dei giocatori in rosa, a tenere saldamente il pallino del gioco. I progressi sono stati premiati da un secondo tempo in cui tutte le insicurezze sono volate via come il tappo da una bottiglia di champagne che ha liberato un fiume di bollicine frizzanti nel momento in cui è arrivato l'urlo che in casa mancava dal 12 marzo: a farlo esplodere è stato Sgarbi, che si era fatto apprezzare per la sua intraprendenza e il suo altruismo nei primi quarantacinque minuti dando ragione a Pazienza che lo aveva preferito a Gori e Marconi. Il talento scuola Napoli si è messo in proprio con uno splendido destro a giro vincente al 50': corsa sfrenata sotto la Curva Sud. Tirato un sospiro di sollievo per la traversa colpita su punizione da Iaccarino, per la prima volta in stagione l'Avellino ha fatto l'Avellino e Patierno ha fatto Patierno smettendola di litigare col pallone e la porta guadagnandosi l'agognata standing ovation.

Il vicecapocannoniere della scorsa Serie C non segnava da sei giornate, da Virtus Francavilla-Catanzaro 2-4 dall'8 aprile: proprio Sgarbi lo ha messo in condizione di rompere l'incantesimo servendogli un assist perfetto al 55' per battere Perina con un tocco di prima intenzione. Come se avesse sganciato una zavorra l'Avellino ha così iniziato a volare. Armellino, che sta entrando in condizione giocando, si è iscritto alla serata delle prime volte con un incornata perfetta su corner di Tito (3-0 al 58'). Rotto il ghiaccio Patierno ha ubriacato di gioia i tifosi firmando la doppietta personale: ha approfittato di un flipper tra Fazio e Perina favorito da un tacco con cui il subentrato Gori aveva smarcato Cancellotti. Palla solo da spingere solo dentro al 66' e altro step in avanti con il contributo determinante di chi entra a gara in corso da registrare. Un gol in quattro partite, quattro in sedici minuti per lanciare un messaggio chiaro e netto a chi rumoreggiava dicendo che forse questo Avellino era stato sopravvalutato. Reti che sarebbero essere potute essere cinque se al 74' la traversa non avesse negato a Benedetti la soddisfazione personale cercata con una bella incornata su palla inattiva calciata da Palmiero. L'Avellino sta trovando equilibrio. Ora sarà fondamentale mantenerlo anche fuori dal campo evitando di passare dalla depressione all'esaltazione e lasciando il tempo a Pazienza per lavorare (molto bene) come sta facendo: 7 punti in tre partite, tre clean sheet di fila. Non male come inizio.