Dopo il pari di Campobasso Sottili promuove la Juve Stabia

Il bicchiere è mezzo pieno. Questa l’analisi della sfida della Juve Stabia che, a Campobasso, ha iniziato la seconda parte del campionato, disputando la prima sfida del 2022. «Eusepi avrebbe meritato il gol in occasione del palo, peccato, anche se non mi piace mai parlare di sfortuna – queste le parole del tecnico stabiese -. Quella coi molisani è stata una gara bloccata per lunghi tratti, soprattutto nel primo tempo, ma nella ripresa ce la siamo giocata e, probabilmente, per quanto costruito, avremmo anche meritato di vincerla. Posso solo fare un plauso ai ragazzi per l’impegno, per la volontà, hanno dato tutto quello che avevano. Non era facile, per noi, come per loro, tornare in campo dopo una sosta così lunga. Senza contare, poi che avevamo tre ragazzi arrivati praticamente alla vigilia della sfida di Campobasso. Sono soddisfatto del rendimento, Dell’Orfanello è partito dall’inizio, Ceccarelli a gara inoltrata, ovviamente hanno bisogno di giocare. Il ritorno di Schiavi? E’ un elemento importante per noi, una buona prestazione, anche se l’ho dovuto impiegare in un ruolo non suo per l’assenza di Bentivegna. Ma è il tipo di calciatore che tutti vorrebbero in rosa».