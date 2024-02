Dopo quattro vittorie consecutive il Sorrento pareggia con il Crotone: 1-1

Botta e risposta nel primo tempo, al vantaggio del Crotone con Tribuzzi al 23’ risponde De Francesco trasformando un calcio di rigore al 42’, concesso per un fallo di Tuminelli su Fusco. Il pareggio (1-1), al Viviani di Potenza, rallenta la marcia del Sorrento, reduce da quattro vittorie in questo avvio del girone di ritorno.

Il pareggio conquistato, tuttavia, consolida l’ottavo posto solitario in quota playoff con 36 punti. Nel pre-partita targhe ricordo del Sorrento per Alberto De Francesco (278 con L’Aquila, Avellino, Spezia, Ischia, Reggina e Mantova, 22 con il Sorrento), alla 300esima partita tra i professionisti e per Vincenzo Maiuri alla 100esima panchina rossonera.