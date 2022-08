Turris, due acquisti: ecco Boccia e Taugourdeau

Nel giorno in cui la Lega ha ufficializzato la composizione dei calendari, la Turris ha annunciato l’atteso – ampiamente preannunciato – doppio colpo. Fanno ufficialmente parte del gruppo a disposizione di mister Canzi il baby Salvatore Boccia e l’esperto Anthony Taugourdeau.

Boccia, pupillo di Canzi, arriva dal Cagliari Calcio con la formula del prestito fino al termine della stagione in corso. «Classe 2001, origini sarde, è un difensore centrale tra i prospetti più interessanti nel suo ruolo, impiegato nel corso della sua giovane carriera anche come esterno basso o braccetto in una retroguardia a tre. Perno ed anche capitano della Primavera del Cagliari (con cui ha collezionato 76 presenze ed 1 gol), era stato aggregato alla prima squadra per allenamenti e gare ufficiali già prima della stagione 2021-22 trascorsa in prestito all’Olbia in serie C (20 presenze di cui 2 nei playoff) agli ordini di mister Canzi, suo allenatore già nelle giovanili rossoblù. Al rientro dal prestito, il rinnovo fino al 2025 con il Cagliari che lo ha riaggregato alla prima squadra fino alla convocazione per le gare contro Como e Cittadella, valide per le prime due giornate del campionato di serie B 2022-23».

Come preannunciato dal direttore generale Rosario Primicile, è stata positivamente definita la trattativa col Vicenza per portare in maglia corallina il classe 1989 Anthony Taugourdeau. L’esperto centrocampista francese arriva a titolo definitivo dalla società veneta: per lui un biennale. «Curriculum e numeri fanno del centrocampista francese, originario di Marsiglia, un assoluto top player non solo per la Lega Pro. Approdato in Italia nel 2008, ha debuttato nel Pisa in serie B, categoria in cui ha militato nell’ultima stagione. In cadetteria, precedenti esperienze anche con le maglie Albinoleffe, Trapani (88 gettoni totali, 16 gol e 5 assist considerando pure il campionato vinto in C) e Venezia (31 presenze condite da 4 assist nell’annata 2020-21 della promozione in serie A). Nei campionati professionistici italiani ha giocato anche nelle fila di Prato, Santarcangelo e Piacenza. Dotato di visione di gioco e precisione nel lancio, molto abile sui calci piazzati, Taugourdeau già dai tempi dell’Albinoleffe (quattro annate tra serie C e B dal 2011 al 2015) ha arretrato il suo raggio d’azione affermandosi nel ruolo di regista di centrocampo». Alla Turris indosserà la maglia numero 5.

Sia Boccia che Taugourdeau parteciperanno domani al doppio evento in programma al Liguori: prima la presentazione alla piazza di società, staff e squadra, poi l’amichevole con il San Marzano.

A loro si aggiungerà (con ogni probabilità) un altro – prezioso – tassello. Si tratta dell’esterno classe 1990 Sergio Contessa, reduce da un’esaltante esperienza con la Reggiana. L’annuncio è atteso a stretto giro.