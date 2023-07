Doppio innesto Turris: riecco Pavone, Pagno a titolo definitivo dall'Albinoleffe

Torna alla Turris dopo la positiva esperienza di due stagioni fa proprio con mister Caneo, condita da 3 reti in 30 presenze. Vestirà di nuovo la maglia corallina Fabian Pavone, esterno d’attacco classe 2000: arriva dal Parma con la formula del prestito, dopo l’esperienza della passata stagione alla Fidelis Andria (25 presenze).

«Si tratta di un ritorno a casa per me. Conosco quasi tutti i componenti del gruppo e naturalmente conosco bene le metodologie di lavoro del mister. Appena ho saputo che c’era l’opportunità di poter vestire nuovamente questa maglia ho spinto subito per tornare il prima possibile».

Approda invece alla Turris a titolo definitivo il portiere classe 2001 Andrea Pagno, che si lega al club corallino con un contratto annuale con opzione di rinnovo per la stagione successiva.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Albinoleffe, Pagno ha esordito in serie D nella stagione 2020/21 in forza al Ponte San Pietro; poi il ritorno all’Albinoleffe, con cui – nelle due stagioni successive – ha collezionato 44 presenze in C. «L’offerta della Turris mi è parsa quella più interessante in termini di progettualità. È la prima volta per me al Sud, peraltro in una piazza che so essere molto passionale. Questo aspetto ha rappresentato uno stimolo molto importante per me. Ho già avuto modo di percepire quanto forte sia il legame fra la città e la Turris. Spero di togliermi tante soddisfazioni con questa maglia».