Una settimana decisiva per le sorti della Turris. Il presidente Antonio Colantonio nel suo incontro pubblico con i tifosi ha ribadito di essere intenzionato a cedere le quote di maggioranza. Con il risultato delle elezioni per il nuovo sindaco ormai alle spalle, di fatto non ci sono più grandi margini per tergiversare circa le trattative in corso. Trattative che, stando ai bene informati, sono sostanzialmente due: quella portata avanti da un gruppo di imprenditori torresi guidati dai fratelli Andrea e Carmine Palumbo, che alle loro spalle dovrebbe poter contare anche su professionisti di fuori regione, e quella che vede in prima linea l'attuale patron dell'Alma Fano, il casertano Mario Russo, oggi in rotta con parte della tifoseria marchigiana, tanto da aver messo in vendita le quote di maggioranza del club.