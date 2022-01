È una Turris da stropicciarsi gli occhi, Caneo: «Ci abbiamo preso gusto»

Entusiasmante e travolgente. La Turris delle meraviglie delizia il Liguori anche contro la Vibonese e continua a volare – a braccetto con le prime della classe – con spensieratezza e autorità. Contro i calabresi di D’Agostino non c’è stata storia: troppa Turris, al netto delle difficoltà legate al “caso Franco” (che pare intanto rientrato) e ad un reparto offensivo letteralmente decimato (Leonetti un gladiatore, ma che prestazione i baby Pavone e Longo).

Continuano insomma ad arrivare segnali di crescita costanti ed esponenziali. Caneo ne è convinto ma per niente sorpreso. «Abbiamo raggiunto un livello tale che è anche normale, adesso, aspettarsi certe risposte, visto che è da luglio che lavoriamo con questo spirito e questa determinazione. Ed è proprio questo che permette ai ragazzi di insistere e di diventare protagonisti di partite importanti». I tre punti con la Vibonese valgono ora il secondo posto: la Turris continua ad alzare e saltare l’asticella a suon di prestazioni da incorniciare. «È un continuo confronto con noi stessi, alimentato da continue scommesse. Ci abbiamo preso gusto, certo, ma con cognizione di causa, perché i ragazzi lavorano tanto e con impegno, senza lasciare nulla al caso».

Riscontri subito importanti per Sbraga: «Esordio assolutamente positivo. Ha dato equilibrio alla difesa con personalità e tecnica. Ci darà sicuramente una grossa mano».

In vista del Monopoli nessuna apprensione per Tascone, toccato duro contro la Vibonese, persiste invece cautela per Santaniello. «Sta facendo recupero differenziato, preferiamo non aver fretta per evitare altri incidenti di percorso: vogliamo averlo con continuità una volta guarito».

Argomento Franco, Caneo è categorico: «Senza di lui perderemmo in qualità, palleggio e giocate importanti per noi e per la nostra organizzazione di gioco, ma non l’abbiamo perso. Noi siamo un gruppo forte e determinato e Daniele deve star con noi, perché manca in questo gruppo, lui ne è l’anima silenziosa che in campo si fa sentire. In ogni caso, io sono contento di chi ha giocato e delle risposte che sono arrivate».

Stuzzicato sul sogno di allenare la Turris in B, mister Caneo risponde con una ricetta: «Un sogno realizzabile se continuiamo a credere in noi stessi. Perché non potremmo? Dobbiamo però mantenere questa mentalità e questa determinazione. Ce la stiamo mettendo tutta».

Sarà il giorno decisivo per la vicenda Franco, per quanto ieri la chiusura del direttore generale Primicile sia suonata piuttosto drastica (l’ultimatum è scaduto e l’Avellino non ha accettato le condizioni dei corallini). Il mercato della Turris potrebbe però ancora riservare qualcosa in entrata. «Con Russo c’è una trattativa concreta – conferma Primicile –, tanto che abbiamo già l’accordo col ragazzo e col suo entourage, solo che il Messina ci ha chiesto di aspettare qualche giorno». Su Pandolfi: «Siamo in ottimi rapporti ma lui sta facendo il suo percorso al Cosenza. Se però dovesse bussare alla porta, saremmo pronti ad accoglierlo». Con una precisazione però di carattere generale: «Noi non abbiamo nessuna fretta di concludere operazioni in entrata, lo dimostra la partita con la Vibonese. Lo dimostra in rendimento di chi è sceso in campo: abbiamo ragazzi che meritano più spazio perché ne sono all’altezza».

Tascone ha realizzato il rigore del momentaneo 1-0 contro la Vibonese ma la testa è già a mercoledì, al Monopoli. «Il gol? Tutto per mia moglie, che ha festeggiato il compleanno. Questo è un grande gruppo: tutti ci facciamo sempre trovare pronti. Adesso però non c’è tempo di esultare per questa vittoria e per il secondo posto. da oggi si pensa al Monopoli».