L’emergenza infortunati in casa Avellino durerà almeno un mese. A partire da domani sera contro il Potenza, fischio di inizio alle 20.45, Michele Pazienza si ritroverà con una coperta estremamente corta con cui dovrà cercare di coprire i tanti buchi che si sono aperti nel suo organico.

Ben otto gli indisponibili per il posticipo contro i lucani con un’intera difesa da inventare. Ai malanni fisici di Thiago Cionek (lesione distrattiva al gemello mediale destro) e Michele Rigione (lesione distrattiva al capo lungo del bicipite femorale sinistro) si è infatti aggiunta la giornata di squalifica di Simone Benedetti che a Messina ha rimediato un rosso evitabilissimo nei concitati minuti finali.

Un doppio danno che contro il Potenza costringerà il tecnico di San Severo a travestire Marco Armellino da regista centrale con a destra Tommaso Cancellotti, retrocesso sull’ultima linea davanti a Ghidotti, ed Erasmo Mulè, unico esemplare di difensore arruolabile, chiamato ad adattarsi sul versante mancino. Insomma, una emergenza da codice rosso destinata a ripercuotersi pure negli altri settori.

Spostando Armellino e Cancellotti verso la difesa, del resto, si finirà per scoprire almeno due caselle in una mediana dove Jacopo Dall’Oglio e Santo D’Angelo erano già finiti in infermeria e non rientreranno prima di tre settimane. In questo caso, però, Giorgio Perinetti e la dirigenza hanno venerdì sera accolto la richiesta dell’allenatore riabilitando alla causa Federico Casarini. Il centrocampista, che ha preso il posto in lista di Felice D’Amico, è destinato a scendere subito in campo da titolare nel suo ruolo naturale di interno per fare da corona, insieme a Lores Varela, alla regia di Luca Palmiero. Sulle corsie laterali, con l’ordine di fare da stantuffi in un 3-5-2 che è destinato a resistere all’emergenza, Fabio Tito non ha alternative a sinistra dal momento che Luca Falbo rientrerà solo la prossima settimana a Caserta, mentre a destra Daniel Sannipoli è uin netto vantaggio su Manuel Ricciardi per solcare la fascia. L’ex Latina, dopo diverse apparizioni sulla corsia sinistra, potrebbe finalmente giocare nella sua posizione naturale anche perché Ricciardi, nel corso della partita di Coppa Italia vinta mercoledì scorso contro il Monopoli, è stato a lungo sperimentato nella zona difensiva.

Indizio che spinge a supporre un suo impiego come prima alternativa in una settore arretrato tutto da inventare con calciatori chiamati ad adattarsi. Emergenza diffusa, in realtà, pure in attacco dove in attesa dell’ormai prossimo rientro di Raffaele Russo (a Villa Stuart gli hanno fatto i complimenti per il suo percorso riabilitativo), bisognerà far fronte all’assenza di Cosimo Patierno.

In questo caso, però, la presenza in rosa di Michele Marconi e Gabriele Gori darà ad entrambi la possibilità di invertire il trend di questo inizio stagione per almeno un mese alternandosi al fianco di un Lorenzo Sgarbi divenuto, sic et simpliciter, leader a suon di prestazioni convincenti ma anche reti d’autore come quelle rifilate al Monopoli, prima in campionato e poi in coppa Italia. L’ex Pro Sesto anche ieri, nel corso dell’allenamento pomeridiano svolto al Partenio Lombardi, ha lanciato segnali di grande vitalità che non stanno sfuggendo al pubblico biancoverde. Non a caso, malgrado la sconfitta di Messina, domani sera si registrerà il quarto sold out consecutivo (restano poco più di 100 biglietti di Montevergine a disposizione).

Ennesimo segnale di vicinanza da parte del pubblico biancoverde chiamato a stringersi intorno alla squadra in questo mese di grande emergenza che, tra la sfida di domani in casa e quella del 12 novembre a Brindisi, vedrà i ragazzi di Michele Pazienza disputare 4 gare al Partenio Lombardi (Potenza, Monterosi, Audace Cerignola e Virtus Francavilla) intervallate dalle trasferte di Caserta (lunedì prossimo con obbligo di tessera per i tifosi irpini), Catania e appunto Brindisi.