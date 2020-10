Altro 0-0 consecutivo in casa, dopo quello nel derby con la Cavese, eppure Alessandro Erra non ne fa un dramma, provando a vedere aspetti positivi anche laddove non ve ne sono: «Direi che abbiamo fatto una buona partita, Contro la Virtus Francavilla si sono viste delle cose positive a cominciare dalla reazione positiva in seguito alla sconfitta di Vibo. La risposta c'è stata, eravamo un po' contratti perchè il risultato di qualche giorno fa pesava e si faceva sentire. Nel primo tempo abbiamo attaccato bene a destra, facendo quello che dovevamo fare. Non raccogliamo risultato pieno e non siamo contenti di questa situazione, dobbiamo crescere di condizione tutti insieme. C'è bisogno di maggiore determinazione nell'attaccare la porta, siamo arrivati spesso in area ma non siamo riusciti a trovare il guizzo giusto. Sicuramente una vittoria ci darebbe convinzione e autostima, ma non stiamo qui a piangerci addosso, perchè fra tre giorni rigiochiamo».

Parole che non sono state accolte favorevolmente dall'ambiente azzurrostellato, tutt'altro che entusiasta per questo avvio di campionato, avaro di successi e anche di identità di gioco. Anche nel turno infrasettimanale non si è visto. Erra spera di cambiare marcia nel derby con la Turris, in programma domenica pomeriggio alle 17.30.

