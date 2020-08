Un centrale difensivo di grande esperienza nel roster affidato a Giacomo Modica. La Cavese ha ufficializzato il tesseramento di Ciro De Franco.



Il centrale napoletano classe 1988 è reduce da due positive stagioni con la maglia del Monopoli, dopo una lunghissima militanza tra le fila del Matera.



In Campania ha già indossato le maglie di Scafatese e Nocerina. Con i molossi è stato indiscusso protagonista dell'ultima promozione in Serie B, collezionando anche 30 presenze in cadetteria sotto la guida di Gaetano Auteri e di Sasà Campilongo. © RIPRODUZIONE RISERVATA