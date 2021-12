Eusepi carica la Juve Stabia: «Sei punti per chiudere l'anno e prepararci al 2022»

Premiato agli “Italian Sport Award” tra i migliori attaccanti, Umberto Eusepi torna a parlare della Juve Stabia, del suo campionato, degli obiettivi del club dei fratelli Langella: “Tutto sommato sono soddisfatto – queste le sue parole -, nonostante un doppio problema alla spalla con l’Avellino, credo di aver dato il mio apporto alla squadra. Certo, c’è la volontà e l’intenzione di continuare a crescere con tutto il gruppo. Questa è una squadra che può togliersi tante soddisfazioni”. Un mix di calciatori più esperti, ma anche di giovani di prospettiva: “Beh, un gruppo bene assortito. Noi più esperti dobbiamo metterci qualcosa in più per fare anche un po’ da chiocce, ma insieme possiamo puntare in alto. Con l’arrivo di Sottili abbiamo preso sicuramente fiducia e continuità. L’esonero di Novellino? Non so quanto sia stato giusto, ma sicuramente qualche responsabilità l’avevamo anche noi calciatori”.

Col Potenza un successo importante dopo Pagani: “Abbiamo risposto alla grande dopo una delusione cocente. Non era facile, ma abbiamo dimostrato di avere carattere. Sottili? Mi ha stupito per la costanza, per come ci abbia dato fiducia e consentito di crescere settimana dopo settimana, è un tecnico molto preparato”. Il bomber fissa anche l’obiettivo per chiudere bene il 2021: “L’ideale sarebbero sei punti nelle ultime due gare, per poi prepararci ad un grande girone di ritorno”.