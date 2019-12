Il primo acquisto dell'era Izzo-Circelli è Eziolino Capuano. Il tecnico di Pescopagano, dopo un incontro con il direttore generale Aniello Martone durato quasi tre ore, ha raggiunto l'accordo per prolungare il suo vincolo fino a giugno 2021 con opzione per il 2022. Un'intesa articolata, di cui fa parte anche il suo secondo Giuseppe Padovano, nata sulla base di un progetto ambizioso che il presidente di Montesarchio ha voluto fortissimamente far nascere ripartendo dall'attuale staff tecnico.



Non a caso tra le varie voci che porteranno ad un rinnovo triennale di Capuano figura l'ambizioso traguardo della serie B. L'accordo, che le parti hanno addirittura siglato, sarà ufficiale nei prossimi giorni dopo che gli avvocati delle parti lo avranno visionato. Nel giorno del prolungamento del contratto del tecnico, intanto, è arrivata anche la conferma alla nostra indiscrezione su Gigi Castaldo. In maniera addirittura esplicita l'ha data direttamente l'agente del calciatore: La pista - ha affermato l'avvocato Ernesto De Notaris - è certamente percorribile perché Gigi è un vecchio pallino sia di Capuano che di Martone. Da parte sua Gigi è affascinato dall'idea di un ritorno in biancoverde ma, esattamente come avvenuto in estate, l'ultima parola spetterà al presidente Giuseppe D'Agostino della Casertana. Un ostacolo che non sarà semplice da superare anche perché il patron dei falchetti è un estimatore del bomber senza età (37) e farà di tutto per trattenerlo ancora all'ombra della Reggia: Stavolta - ha continuato De Notaris - siamo all'inizio della finestra di mercato ma più che una lunga trattativa, se ci sarà, sarà un confronto intenso nella chiarezza e nel rispetto delle parti. Per realizzare un affare del genere bisogna far collimare gli interessi di tutti i protagonisti. In questo frangente non mi riferisco al mio assistito per il quale trovare l'accordo economico sarebbe la cosa più semplice.



Parole chiare che mettono la patata bollente solo nelle mani del presidente Giuseppe D'Agostino che ieri, nella sua nota di fine anno diffusa alla tifoseria casertana, ha lanciato una stilettata indiretta allo stesso Martone ma anche a chi starebbe minando il rapporto tra i due club: Invito tutti, soprattutto gli addetti ai lavori - ha scritto - a non pensare più a quello che è stato. Negli ultimi giorni ho preferito restare in silenzio, ma ci tengo a dire che ho trovato e trovo stucchevole che si continuino a fare riferimenti alla Casertana per parlare di persone che in passato sono stati dipendenti di questo club. E' il momento di smetterla. Il passato è un capitolo chiuso. Abbiamo preso atto di ciò che non è andato e vogliamo soltanto concentrarci su quello che sarà».



Gli auguri per l'inizio del nuovo anno tra Martone e il presidente che lui stesso ha contribuito a portare nel calcio convincendolo a prendere la Casertana potrebbero essere l'occasione per far decollare la trattativa. Si vedrà. Nel frattempo, in attesa di ufficializzare il ritorno di Carlo Musa, sempre in pole position, fioccano le proposte anche da parte di agenti interessati a portare i loro assistiti in Irpinia. In questa direzione uno dei prospetti che non dispiacerebbe sia a Capuano che a Martone è quello di Luca Giannone, attaccante di 30 anni assistito dall'avvocato Claudio Parlato. Il calciatore nativo di Pomigliano d'Arco lascerà Catanzaro dopo aver disputato 14 partite ma messo a segno un solo gol. Magro bottino per un elemento che nel 3-4-3 potrebbe interpretare tutti i ruoli offensivi. © RIPRODUZIONE RISERVATA