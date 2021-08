Eziolino Capuano squalificato un mese: violazione dei protocolli sanitari al Torre

Un mese di squalifica e un'ammenda di 3.000 euro. È la sanzione comminata a Eziolino Capuano per aver violato i protocolli sanitari in occasione della gara Paganese-Viterbese dello scorso 3 marzo. Secondo quanto pubblicato sul dispositivo, il trainer salernitano era entrato allo stadio Marcello Torre senza averne titolo, posizionandosi poi per tutta la gara nella tribuna destinata agli spettatori.

Capuano si è avvalso dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, patteggiando la sanzione con la Procura Federale in riferimento al procedimento numero 620 pf 20/21.

L'allenatore ex Cavese, Nocerina e Paganese dovrà versare la somma alla Federcalcio entro i prossimi 30 giorni. Scaduto il termine perentorio, in caso di inadempimento, il procedimento proseguirà col rischio di una sanzione più aspra.