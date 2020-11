E’ il baby d’oro della Juve Stabia in questo avvio di campionato insieme a Garattoni. Scuola Empoli, Tommaso Fantacci ha coronato con la rete del 2-0 la gara di sabato con la Viterbese, confermando di essere non solo ispiratore, ma anche finalizzatore della manovra nella squadra di Padalino: “Con la Viterbese è sembrato tutto facile, ma non è stato così – assicura -. Venivamo da un periodo poco brillante con bari, Palermo e Turris e mentalmente c’era un po’ di timore… Per fortuna, in casa, siamo riusciti a piazzare un colpo importante che ci dà fiducia e che fa anche classifica”.

Qualche acciacco nelle ultime settimane ne avevano condizionato il rendimento, ed anche un po’ il ruolo da esterno con la scelta del tecnico di passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3: “Ho avuto un problemino che mi ha impedito di rendere come nel mio standard, ma ora sto bene. Il ringraziamento ai compagni che mi hanno fatto sentire la loro stima. Il gol di sabato mi ripaga del lavoro di queste settimane”. Arriva la Paganese, seconda gara di fila al Menti, l’occasione per blindare le zone calde della classifica: “Un derby non è mai facile, e sappiamo a Castellammare quanto sia sentito, per noi uno stimolo in più a dare il massimo”.

