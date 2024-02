Festa grande al Menti: la Juve Stabia cala il poker al Cerignola

Dopo il tris di Potenza la Juve Stabia cala persino poker in casa e si schianta letteralmente sul Cerignola giunto al Menti dopo il roboante 4-2 al Crotone.

Micidiale la macchina da gol di Pagliuca che trova anche al Menti la vittoria dopo un avvio di 2024 in salita con tre pari consecutivi. Si conferma la solidità della retroguardia con Thiam nuovamente imbattuto in casa, a conferma di un momento grigio ormai alle spalle.

In campo solo la Juve Stabia, che irretisce letteralmente i pugliesi. Al 19’ il primo affondo con Piscopo che calcia a porta vuota sull’assist di Andreoni che approfitta dell’uscita quasi a centrocampo di Trezza, ma trova solo il fondo. Al 27’ il vantaggio stabiese, ancora con Adorante. Cross pennellato da Piscopo per la testa del bomber che a due passi da Trezza mette la freccia. Il 2-0 alla mezzora.

Filtrante di Candellone per Romeo che entra in area dove trova Capomaggio che lo mette giù. Dal dischetto Candellone è letale e raddoppia. In campo solo l’undici stabiese che si vede persino annullare il 3-0 di testa di Bellich per un fuorigioco. Nella ripresa il Cerignola prova ad alzare la testa, ma dopo la sterzata con tiro a giro in curva di Adorante è sempre la Juve Stabia pericolosa.

Alla mezzora lancio dalle retrovie di Leone per Adorante che si libera con una sterzata di Capomaggio e deposita in rete sotto le gambe di Trezza in uscita. Allo scadere anche il 4-0. Lancio lungo di Thiam, testa ancora di Adorante a liberare Piovanello che brucia sul tempo Trezza e chiude i conti.