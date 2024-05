Festa grande al Circolo Posillipo per la Juve Stabia

La Juve Stabia sempre più metropolitana. I gialloblù accolti al circolo Posillipo per ricevere l'ennesimo riconoscimento per la promozione, in attesa dell'ultimo atto della stagione, la sfida di domenica a Cesena in Supercoppa: «Questo pomeriggio la S.S. Juve Stabia 1907 - la nota del club -, con il presidente Andrea Langella, lo staff dirigenziale, tecnico, sanitario e squadra, è stata ospite del Circolo Nautico Posillipo, accolta dal presidente Aldo Campagnola e dal direttivo, e ha incontrato la squadra di pallanuoto del club rossoverde con lo staff dirigenziale e tecnico al completo. L’evento ha seguito la consegna di una targa al presidente Langella, socio del Circolo, avvenuta la scorsa domenica e l’occasione ha permesso di festeggiare il nostro successo e il conseguente ritorno in serie B. Al Presidente Aldo Campagnola e al direttivo, il Presidente Andrea Langella ha regalato la maglia ufficiale e la maglia della promozione».