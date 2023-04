Due punte per fare di necessità virtù nella trasferta ad Andria contro la Fidelis (domani, ore 17:30). La penultima giornata è alle porte e per l'Avellino è l'ora di fare i conti con i paradossali effetti della carenza di esterni offensivi. Rastelli giocherà con due attaccanti dall'inizio per fronteggiare le assenze forzate, gli acciacchi e le défaillance nel reparto avanzato.

Scelta pressoché obbligata innanzitutto per via dell'indisponibilità di Russo che, in seguito alla lesione del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro, lunedì prossimo si trasferirà a Roma dove si sottoporrà a intervento chirurgico presso Villa Stuart.

Alla preventivata impossibilità di contare su Russo si è sommata in corso d'opera un'altra (nuova) noia a un ginocchio. Un fastidio meno grave, ma allo stesso tempo invalidante: quello accusato da Kanoute che, nella migliore delle ipotesi, sarà a mezzo servizio partendo dalla panchina. Quella panchina su cui è in dubbio la presenza di Trotta, ieri parzialmente in gruppo. Nonostante si sia allenato praticamente per tutta la settimana in regime di differenziato non è da escludere il quarto forfait di fila.

APPROFONDIMENTI Turris-Viterbese, «Liguori all Red» per spingere alla salvezza Giugliano, con il Potenza il match ball salvezza: assenti Di Dio e Eyango Avellino, Rastelli furioso con la squadra: ora la reazione con l'Andria



E sì perché l'Avellino è ormai come un vaso di Pandora andato in frantumi: non resta che raccoglierne i cocci e provare a rimetterli affannosamente insieme, alla men peggio, in un crescendo di malumori e risultati negativi a fare da cornice a un clima di smobilitazione. Caos puro e pericoloso.

L'unica metaforica colla in cui sperare, per evitare di ritrovarsi sempre più a pezzi, è quella di una reazione d'orgoglio. Un sussulto che possa ricompattare un gruppo sempre più disunito, pieno zeppo di limiti tecnici e caratteriali.

Non resta che provare a raschiare in fondo al barile delle motivazioni in uno spogliatoio che contro la Turris ha restituito l'avvilente sensazione di essere imploso, di non saper gestire le pressioni. Sabato scorso l'Avellino è sembrato già con la testa in vacanza, ma la classifica non è un'opinione: nonostante l'inconsistenza della squadra c'è ancora la possibilità di qualificarsi ai playoff e, anche se per retrocedere passando dai playout dovrebbe verificarsi un suicidio sportivo, non c'è ancora la sicurezza della permanenza in categoria. Tant'è.

Centottanta minuti più recupero per salvare il salvabile e non lasciare nulla di intentato. I primi novanta, l'Avellino li affronterà virando su un inedito 4-3-1-2 su cui, come anticipato, si è ragionato sin dalla ripresa e che l'ha spuntata sulle valutazioni in merito al ritorno al 3-5-2.



Contro l'avversario che ha lo sgradevole record del maggior numero di punti persi nelle riprese rispetto ai risultati all'intervallo (-12 il gap negativo pugliese) bisognerà tenere botta e essere pronti ad affondare il colpo pure alla distanza, ma troverà spazio sin da subito il tandem Marconi-Tounkara (a meno di impiego a sorpresa di Gambale). Finora i due, a bersaglio rispettivamente quattro e una volta, hanno giocato insieme solo dal fischio d'inizio di Avellino-Virtus Francavilla. A ispirarli, anche se Maisto nasce trequartista, dovrebbe essere Di Gaudio.

Una scelta che permetterebbe sicuramente di privilegiare l'esperienza in un contesto infuocato lasciando a Maisto la staffetta con uno tra Dall'Oglio e Mazzocco. Dall'Oglio che vede le sue quotazioni in rialzo: sette giorni fa l'ex Palermo ha disputato i primi minuti del suo 2023 stregato, sta tornando in condizione e farebbe comodo per riempire il vuoto lasciato dallo squalificato Casarini completando la mediana con Matera e D'Angelo. Davanti a Pane, in difesa Rizzo è favorito su Ricciardi, Tito non ha concorrenza. Con Benedetti non al top e Aya ai box, Moretti e Sottini puntano alla conferma al centro a discapito di Auriletto.