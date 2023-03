Fidelis Andria-Gelbison, Esposito non si fida: «Per loro è l'ultima spiaggia»

In occasione dell'undicesima di ritorno la Gelbison è chiamata ad affrontare la trasferta sul campo del fanalino Fidelis Andria. I pugliesi chiudono la graduatoria del girone C della terza serie ma quest'aspetto non sembra tranquillizzare il tecnico dei cilentani Gianluca Esposito che nel presentare il match dice: «Non dobbiamo lasciarci ingannare dalla classifica, anche perché in casa nelle ultime cinque partite ha perso una sola volta. Noi dobbiamo essere concentrati per cercare di portare a casa il risultato utile».

Sul fronte tattico il tecnico nolano ha fatto intendere che non ci saranno variazioni rispetto al 3-5-2 che è stato proposto nelle altre due gare da quando è tornato nuovamente al timone dei rossoblu.

Ad attendere la Gelbison un pubblico agguerrito anche perchè la società pugliese per questa gara ha adottato prezzi speciali: «Siamo consapevoli di trovare un ambiente caldo ma non dovremo farci distrarre per riuscire ad imporre il nostro gioco».

Ad eccezione di Francofonte e del lungodegente Caccavallo, sono tutti a disposizione.

La gara si gioca ad Andria con inizio alle ore 17.30 arbitra Milone di Taurianova.