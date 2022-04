Finalmente Turris: Leonetti stende la Virtus, si rivedono i playoff

Torna a vincere la Turris, che nel recupero contro la Virtus Frncavilla s’impone di misura al Liguori nel segno di Leonetti. Esattamente come contro il 7 marzo scorso contro la Fidelis Andria, ultimo successo corallino. I tre punti consentono all’undici di Caneo di riagganciare il treno playoff: corallini adesso decimi a braccetto col Picerno, messo peggio in termini di differenza reti.

La gara – Nell’iniziale 3-4-3 di mister Caneo l’unica variazione rispetto a domenica è l’impiego di Zampa in mediana in coppia con Tascone. Ancora – e solo – panchina per Santaniello. Nel Francavilla assenti l’infortunato Mastropietro e gli squalificati Miceli, Franco e Pierno; recupera invece Maiorino.

Doppia occasione Turris a cavallo fra il 13’ ed il 22’, entrambe nel segno di Giannone, che prima – innescato da Leonetti – conclude di poco sopra la traversa, e poi ci prova con una sventola dal limite diretta all’incrocio su cui è decisiva la deviazione in angolo di Nobile. Dalla mezz’ora sale di giri il Francavilla. La prima ghiotta occasione per i pugliesi matura sugli sviluppi di una punizione dal limite di Maiorino: la sfera, rintuzzata dalla barriera, carambola in area tra i piedi di Toscano, che da distanza ravvicinata impegna severamente un reattivo Perina. Un minuto più tardi spreca grossolanamente l’ex Ventola, che da posizione ravvicinata alza sopra la traverse. Ospiti ancora pericolosi sugli sviluppi di un corner, stavolta con un colpo di testa di Idda che finisce sopra il montante. Quindi due soluzioni dalla distanza di Maiorino, di poco fuori misura. Tascone ci prova dalla distanza nel finale di frazione ma per Nobile è ordinaria amministrazione.

Nella ripresa la Turris si sistema con il 4-2-3-1. Nemmeno un minuto e Leonetti fa 1-0, scaricando in rete un buon pallone lavorato da Varutti. Due minuti più tardi spreca Longo su spunto di Giannone. Al 9’ la staffetta Leonetti-Loreto. Al 6’, dopo una potenziale occasione lungo l’asse Tascone-Varutti, doppio cambio Turris: dentro Franco e Bordo per Esempio e Tascone; Varutti quindi ad agire da braccetto e linea mediana a cinque. Al quarto d’ora va di testa Caporale sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina: sfera di poco alta sulla traversa. Doppio cambio Virtus: dentro Patierno per Maiorino e per De Maria per Gianfreda. Alla mezz’ora cambia ancora Caneo: tocca a Pavone e Finardi per Giannone e Ghislandi. Al 37’ una ripartenza corallina innescata da Pavone porta al tiro Bordo, che spara alto sulla traversa. Intanto nella Virtus Ingrosso per Delvino e Poletì per Prezioso. Ghiotta occasione Turris al minuto 42 con Pavone, che scatta e calcia da posizione defilata, accarezzando il secondo palo. Un minuto più tardi Ventola va di testa su corner: blocca Perina. Francavilla pericoloso nel recupero con Patierno e Perez, al tiro in rapida sequenza, entrambi rimpallati. Sono gli ultimi sussulti del match. Finisce con la Turris che torna a raccogliere gli applausi di una – quasi deserta – tribuna Strino (poco più di 800 gli spettatori presenti).