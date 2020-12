Un gol per tempo, il ricordo, prima del match, del Pibe de Oro del calcio Mondiale, Diego Armando Maradona, Juve Stabia e Paganese si affrontano a viso aperto in un derby che termina sull’1-1, finendo per accontentare le due rivali in una sfida vissuta sempre sulla corda. Vantaggio stabiese con Romero, al 12’ del primo tempo, con l’attaccante, al quarto gol stagionale, bravo ad anticipare il rientro di Campani dopo la corta respinta sul tiro di Orlando. Nella ripresa il gol del pari è dell’ex Salernitana, Mendicino, che sfrutta l’indecisione di Codormaz ed Allievi per depositare alle spalle di Tomei. Paganese in dieci dalla mezzora per l’espulsione di Gaeta, con la palla del possibile colpo esterno sui piedi di Diop che, in contropiede, spedisce alto. Nel recupero, infine, è Codromaz, di testa, a centrare il palo chiudendo così sul pari la sfida del Menti.

