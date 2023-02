Gelbison-Giugliano 1-1, a Poziello risponde De Sena

Il derby campano tra la Gelbison e il Giugliano termina in parità 1-1, lo stesso punteggio maturato nel match di andata giocato al Partenio-Lombardi di Avellino. Nella prima parte del match si porta avanti il Giugliano che dopo aver rischiato nei minuti iniziali di subire la rete dei cilentani sventata da Zullo sulla linea dopo un tetativo di De Sena, nei minuti finali del primo tempo con Raffaele Poziello, al minuto 40' dopo una bella azione di Iglio respinta da Anatrella, vede Poziello essere il più veloce a scaricare in rete, e sull'0-1 per i gialloblue si va al riposo.

Nella ripresa Gianluca Esposito, cambia qualcosa e mette forze fresche per raddrizzare la contesa e al minuto 36' dopo un cross di Gilli, Faella prova la girata che diventa un assist per la zampata vincente di De Sena, il quale batte Sassi, e sigla la rete per il definitivo 1-1. Nei 5' di recupero non succede più nulla e la gara finsice con un punto a testa. Il Giugliano sale a 36 punti a ridosso della zona playoff, mentre la Gelbison a 34 rimane fuori dai palyout. E sabato i cilentani sono di scena sul campo del fanalino Fidelis Andria, mentre il Giugliano ospita il Taranto.