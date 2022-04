Foggia-Avellino, probabili formazioni: Gautieri affida la regia a Kragl

Un antipasto playoff a casa di Zdenek Zeman. Alle 17.30, nello stadio in cui il boemo è tornato per far rivivere i fasti di Zemanlandia ma che oggi presenterà le due curve chiuse per le intemperanze dei suoi tifosi nella gara disputata contro il Catanzaro, Foggia ed Avellino si affronteranno nell'ultimo turno della stagione regolare.

Per entrambe in palio ci sarà solo il miglior piazzamento nella griglia spareggi per arrivare all'agognata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati