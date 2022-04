Foggia-Avellino 2-0 e i lupi chiudono la regular season al quarto posto

Un gol per tempo, il Foggia conquista così il match contro l’Avellino. Brutta trasferta in terra pugliese per la squadra biancoverde. Lupi - in dieci uomini dopo l’espulsione di Aloi al 34’ del primo tempo - che scivolano al quarto posto nella classifica del girone, chiudendo con una prestazione poco esaltante la regular season.

Comincerà, dunque, dal secondo turno dei playoff la corsa verso la serie B. Semaforo verde dal prossimo 4 maggio. Questa volta vietato sbagliare. Lo scorso anno il sogno è sfumato per poco.