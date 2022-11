Nel posticipo Foggia e Avellino si fermano sull'1-1: in 6 minuti i 2 gol

Accade tutto in sei minuti. Nel posticipo di serie C, Foggia e Avellino pareggiano 1-1. Passano novanta secondi dal fischio d'inizio e alla prima azione i satanelli conquistano un calcio di rigore. Garattoni è stato atterrato in area da Garetto. Dal dischetto Petermann non sbaglia. L'Avellino non ci sta e parte alla carica. Al settimo i lupi conquistano un calcio di punizione al limite. Russo batte e segna. Biancoverdi ancora pericolosi con Caserini, che non riesce a gonfiare la rete. Poco dopo ci provano i padroni di casa, ma con la stessa sorte. La ripresa è meno avvincente. Le due squadre si rendono pericolose solo nel finale. Da segnalare i 5 minuti di sospensione per il lancio di torce in campo da parte delle due tifoserie (300 i supporter irpini presenti).

FOGGIA-AVELLINO 1-1

MARCATORI: 3' pt Petermann rig. (F), 7' pt Russo (A).

FOGGIA (3-5-2): Nobile; Rizzo Al., Di Pasquale, Sciacca (1' st Leo); Garattoni, Di Noia, Frigerio (32' st Peralta), Petermann (44' st Odjer), Costa; Vuthaj, Ogunseye (31' st D'Ursi). A disp.: Dalmasso, Illuzzi, Malomo, Nicolao, Peschetola, Schenetti, Iacoponi, Tonin. All.: Gallo.

AVELLINO (4-3-1-2): Pane; Rizzo Ag., Moretti, Auriletto, Tito; Garetto (29' st Maisto), Matera (43' st Franco), Casarini; Russo (29' st Kanoute); Trotta (13' st Murano), Gambale. A disp.: Forte, Pizzella, Aya, Ricciardi, Ceccarelli, Guadagni. All.: Rastelli.

ARBITRO: Sig. Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi.