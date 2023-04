Foggia-Giugliano 3-0: un'altra batosta per gli uomini di Di Napoli

Brutta batosta, la seconda di seguito, per il Giugliano di Raffaele Di Napoli. Tigrotti battuti per 3-0 dal Foggia guidato in panchina da Delio Rossi. Gara subito in salita per i gialloblu.

Al 7' è Ogunsey, ben servito da Costa, a battere Viscovo. Il Giugliano reagisce e si fa vedere in un paio di circostanze con Salvemini, che in un'occasione centra anche la traversa. I padroni di casa completano l'opera nella ripresa: Petermann, tra i migliori, realizza un calcio di rigore, poi è Frigerio, nel finale di gara, ad arrontondare il risultato.

In mezzo due espulsioni: quella di Di Dio (gomitata a Frigerio) e di Garattoni per proteste. Giugliano sufficiente sul piano della determinazione, ma ancora una volta troppo fragile in fase difensiva.