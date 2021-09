Juve Stabia, 1-1 contro il Foggia: primo pari tra Novellino e Zeman

Nessun pari alla vigilia tra i due tecnici, per la prima volta Zeman e Novellino si annullano con le rispettive squadre. Termina 1-1 la sfida dello “Zaccheria” tra Foggia e Juve Stabia, al termine di un match sintetizzato, tutto sommato, in un risultato che consente alle due squadre di muovere di un ulteriore passettino la classifica senza particolari sussulti per la classifica.

I gialloblù di Castellammare trovano il vantaggio nella prima frazione con Panico, bravo a concludere a rete con un diagonale lo scarico di Schiavi. Foggia vicino al pari in diverse occasioni, ma la Juve Stabia regge bene l’onda d’urto. Nella ripresa i gialloblù sono costretti a chinare il capo per un autentico missile terra-aria di Nicoletti che buca letteralmente la porta di Sarri. Novellino gioca la carta Evacuo, ma il finale è di marca rossonera, con l’undici di Zeman che cerca il gol del successo interno.

Alla fine applausi per tutti sotto le rispettive curve, ed appuntamento coi tre punti rinviato a mercoledì, nel turno infrasettimanale. Per la Juve Stabia ancora una trasferta, questa volta a Latina.