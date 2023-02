Foggia-Juve Stabia, Pochesci suona la carica: «Stiamo crescendo in attacco»

Alla ricerca della prima vittoria sotto la sua guida, Sandro Pochesci carica la Juve Stabia alla vigilia della sfida di Foggia, in programma domani pomeriggio alle 14.30 allo Zaccheria.

Il tecnico romano, mai sconfitto dai rossoneri, punta forte sulla gara che potrebbe rilanciare i gialloblù dopo la buona prova col Taranto: «Stiamo crescendo - spiega l'allenatore stabiese -, ho trovato una squadra che era abituata a correre all'indietro, pian piano stiamo invertendo la rotta, cercando di essere più propositivi in fase offensiva. I ragazzi hanno dato grande disponibilità a questo cambiamento, e credo che alla distanza, magari in tempi brevi, cominceremo a trarne i frutti».

A Foggia, però la Juve Stabia non potrà fruire del calore e dell'affetto di propri sostenitori, per la decisione della Prefettura di vietare la vendita di biglietti in provincia di Napoli: «È una cosa che ci dispiace profondamente. Avere con noi i tifosi sarebbe stato sicuramente importante, in una gara di cartello ed in un ambiente particolarmente caldo. Cercheremo di dare il massimo soprattutto per loro, ma anche per la società, che non sta lesinando sforzi per metterci nelle migliori condizioni possibili di rendere al meglio, e centrare un obiettivo importante come i playoff».

Squalificato Cinaglia, in difesa torna Caldore. Attacco ancora con la coppia Pandolfi-Zigoni.