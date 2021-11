Foggia-Paganese 3-0 e Zeman festeggia le mille panchine

Continua il mal di trasferta della Paganese che perde malamente anche a Foggia dove Zeman festeggia le mille panchine in Italia con un roboante 3-0. I satanelli reduci dalla eliminazione di Coppa Italia per mano della Fidelis Andria, conducono dall’inizio alla fine una gara senza storia. La Paganese invece dopo la vittoria casalinga contro la Virtus Francavilla cade di nuovo in trasferta dove fino ad ora ha racimolato solamente il punto prestigioso del San Nicola.