Foggia-Turris: 250 biglietti per i tifosi corallini, al via la prevendita

Sono 250 i biglietti a disposizione dei tifosi della Turris in occasione della sfida in programma sabato sera (alle 20.30) allo Zaccheria contro il Foggia. Lo ha stabilito il Gruppo Operativo di Sicurezza nel corso della riunione svoltasi nel pomeriggio, «tenendo conto delle attuali limitazioni di capienza degli impianti sportivi».

La prevendita, aperta ai soli residenti nella provincia di Napoli, è attiva sul circuito VivaTicket e terminerà tassativamente alle ore 19 di venerdì.

Sono state nel frattempo rese note anche le disposizioni cui dovranno tassativamente attenersi i tifosi corallini, per i quali «sarà obbligatoria l’uscita al casello di Candela (autostrada A16 Napoli-Canosa), da raggiungere entro e non oltre le ore 18,30 del giorno di gara: da lì saranno condotti in apposita area di sosta e, successivamente, accompagnati allo stadio con mezzi di trasporto locale».