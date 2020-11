Finisce 2-2 allo Zaccheria tra Foggia e Turris. Satanelli sempre costretti ad inseguire i corallini, in gol con Longo nella prima frazione e Pandolfi ad inizio ripresa; per i pugliesi ci pensa Curcio – a segno con una doppietta – a riprendere il match.

Allo Zaccheria mister Fabiano opta per un iniziale 3-5-2 con una linea difensiva imbottita d’esperienza (Di Nunzio-Rainone-Lorenzini); in mediana, Da Dalt ed Esempio spingono sugli esterni; tandem offensivo composto da Longo – alla sua prima da titolare dopo il lungo infortunio – e Pandolfi.

Parte bene il Foggia, che nel primo quarto d’ora mantiene più o meno stabilmente l’iniziativa. Rossoneri pericolosi prima con la spizzata sotto misura di D’Andrea e poi con la conclusione del limite di Gentile, che non inquadrano però lo specchio della porta. La prima sortita offensiva corallina lungo l’asse Pandolfi – Da Dalt produce un corner; sugli sviluppi, conclusione a botta sicura di Pandolfi che si spegne sul fondo. Turris in vantaggio al secondo affondo. Corre il 18’ quando Tascone – su spunto di Pandolfi – fa tremare la traversa con una potente conclusione, raccoglie quindi Longo, che in acrobazia firma il suo primo gol in C con la maglia corallina. Al 25’, sugli sviluppi di una punizione di Franco, sponda di Romano per Longo, che di testa – a due passi dalla linea di porta – fallisce incredibilmente il raddoppio.

Il Foggia riprende a far girare palla ma fatica negli affondi, prediligendo quindi le soluzioni dalla distanza. Alla mezz’ora serve un super Abagnale sulla conclusione dal limite di Gentile che pareva indirizzata all’angolino; Curcio prima (al 43’) sfiora il palo con una bordata dal limite, poi – due minuti più tardi – fa centro con un gran sinistro al volo che si insacca proprio all’angolino, dove Abagnale non può arrivare.

Nella ripresa, sette minuti e la Turris si riporta in vantaggio con Pandolfi, che finalizza una bruciante ripartenza, insaccando di precisione a tu per tu con Fumagalli. Al 20’ l’innesto di Giannone a rilevare capitan Longo. Tre minuti più tardi l’episodio che riporta il match in equilibrio: un ingenuo Lorenzini – nell’occasione ammonito – mette giù in area D’Andrea, propiziando il penalty poi realizzato da Curcio, che spiazza Abagnale per il definitivo 2-2. Alla mezz’ora la staffetta Fabiano/Tascone. Il forcing dei padroni di casa è intenso: Salvi mette paura con una potente conclusione dalla distanza, allo scadere il palo dice di no a Germini.

La Turris riprende dunque a muovere la classifica dopo la sconfitta interna contro il Potenza e si prepara adesso all’atteso derby contro la Juve Stabia.

