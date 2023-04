Foggia-Turris 4-0: la salvezza passa per la giustizia sportiva

Alla vigilia mister Fontana aveva preannunciato una Turris intenzionata a giocarsela allo Zaccheria per inseguire il sogno playoff. Un sogno proibito ma legittimato dalla matematica. Ed invece non solo la Turris è mestamente crollata contro i satanelli di Delio Rossi (4-0 il finale) ma dagli altri campi sono arrivati risultati che impongono adesso di attendere le pronunce della giustizia sportiva sui ricorsi di Monterosi e Viterbese. Sì, perché in caso di accoglimento pieno, con conseguente restituzione dei due punti ad entrambi i club, la Turris (a quota 43 con l’Avellino) sarebbe ai playout (penalizzata dagli scontri diretti con gli irpini) proprio con la Viterbese, perché scavalcata dal Monterosi, che finirebbe a quota 45. In caso, invece, di accoglimento soltanto parziale o di rigetto (di uno o entrambi i ricorsi) i corallini sarebbero salvi. C’è da dire che i precedenti giurisprudenziali sono a sfavore sia di Viterbese che di Monterosi, ma la realtà dei fatti impone adesso di attendere le due pronunce.

La gara – Primo squillo dei satanelli dopo sei minuti con Leo, che colpisce di testa su traversone dalla destra, chiamando Perina alla decisiva smanacciata in corner. La prima conclusione di marca corallina arriva al minuto 20: è di Giannone, che ci prova dalla distanza, senza però creare grosse difficoltà a Thiam. Foggia vicinissimo al vantaggio al 36’, quando Ogunseye supera Di Nunzio e – con Perina fuori causa – batte a rete ma trova il palo a negargli il gol. L’esultanza è soltanto rinviata. Arriva proprio allo scadere della prima frazione, quando Bjarkason capitalizza un recupero dei suoi, guadagna l’area ed insacca il pallone dell’1-0.

Nella ripresa, due minuti e Peralta mette la gara in ghiaccio con l’evidente complicità dei difensori corallini, che elude come birilli in area prima di lasciar partire la stoccata che vale in 2-0. Il 3-0 arriva dagli undici metri: penalty propiziato da un tocco di mano di Miceli e realizzato da Ogunseye. Frigerio cala il poker al minuto 20 di testa, mentre dagli altri campi arrivano notizie che impongono adesso alla Turris di attendere l’esito dei due ricorsi per tagliare ufficialmente il traguardo della salvezza diretta.

A proposito di ricorsi, l'intervento di Fontana al termine della disfatta di Foggia: «È ovvio che ho chiesto lumi alla società e loro mi hanno garantito che non ci sarebbero stati novità anche sull’esito del ricorso per quanto filtra sulla situazione specifica del Monterosi. Però siamo in Italia, arrivare a fine campionato con questa situazione è veramente una roba ridicola ma dobbiamo accettarla. Non riesco a capire perché certe cose non vengono esaminate e chiuse prima della fine del campionato. Poi magari ti ritrovi anche con qualche sorpresa, ma come ho detto in precedenza, ho avuto garanzie da parte della società in tal senso sul Monterosi che non dovrebbe riavere i punti. In ogni caso la squadra continuerà ad allenarsi per evitare di farci impreparati».