Francavilla-Juve Stabia, tre sberle e gialloblù fuori dai playoff

La Juve Stabia fallisce di nuovo l’esame di maturità, e dopo il successo interno col Potenza stecca a Francavilla, chiudendo il girone di andata addirittura fuori dalla griglia playoff, lasciando al Picerno l’ultimo posto utile per gli spareggi promozione. Tre gol dei pugliesi, letteralmente trascinati da Mastropietro, autore della doppietta che apre e chiude la gara, mettendo a nudo i problemi e le difficoltà di una squadra a cui servirà la sosta, e forse il mercato di gennaio per assestarsi, recuperare i tanti infortunati del settore arretrato, per puntare a quel piazzamento a cui il club punta, ormai senza mezzi termini.

Al vantaggio di testa di Mastropietro, in avvio di gara, fa eco, al 20’, il raddoppio di Pereze che non si fa ipnotizzare da Sarri e, tutto solo davanti al portiere stabiese, lo punisce con il 2-0. Tanti errori dei gialloblù di Sottili, nel finale di gara arriva anche il terzo gol dei pugliesi a chiudere i conti.

Mercoledì sera, al Menti, contro la Fidelis Andria, l’ultima gara del 2021 per cercare di chiudere bene l’anno, e ripartire col piede giusto nel girone di ritorno.