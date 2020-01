Prima sconfitta del girone di ritorno per la Paganese che al Giovanni Paolo II conferma l'involuzione accusata nelle ultime partite, sotto il piano della prestazione, e viene meritatamente sconfitta dalla Virtus Francavilla. In terra pugliesi gli azzurrostellati si rendono autori di una delle prestazioni più brutte di questo campionato, di fatto non creando mai pericoli dalle parti di un inoperoso Poluzzi. Senza dubbio si è fatta sentire l'assenza di Diop in attacco, ma non può essere questa l'unica ragione della poca incisività dell'attacco. Escluso il primo quarto d'ora del secondo tempo, la Paganese è apparsa sempre un passo indietro rispetto al Francavilla, che in classifica ha anche superato gli uomini di Erra.



Il gol incassato dopo 7' ha reso subito difficile la partita: Albertini pennella per Mastropietro che si inserisce con i tempi giusti alle spalle di Sbampato e buca Baiocco. Poco dopo, su azione analoga, ancora Mastropietro ha l'occasione per il raddoppio ma colpisce male. L'unico squillo del primo tempo azzurrostellato è un destro di Calil dal limite che si alza di poco. Erra perde anche Caccetta per infortunio, solo Baiocco tiene viva la squadra con una doppia parata su Perez (33' e 40'), venendo graziato poi da Di Cosmo che alza incredibilmente da ottima posizione sulla respinta della prima chance.



Nel secondo tempo Paganese con un mordente diverso, ma sempre poco incisiva. La Virtus Francavilla colpisce anche un palo con Marino sugli sviluppi di un angolo (16') e poi la chiude con Sparandeo al 34'. Solo nel finale gli azzurrostellati hanno un sussulto con il neo-entrato Alberti, mentre in pieno recupero Panariello si prende il giallo e, diffidato, salterà il derby di sabato. © RIPRODUZIONE RISERVATA