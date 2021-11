Turris straripante: vittoria in rimonta a Francavilla con Santaniello e Pavone

Quarta vittoria consecutiva per la Turris, che espugna anche il fortino della Virtus Francavilla (al primo ko interno) e si conferma tra le grandi del girone, immediatamente a ridosso del secondo posto. Alla Nuovarredo Arena succede tutto nel secondo tempo: padroni di casa in avanti su rigore dopo nemmeno tre minuti, poi la remuntada corallina nel segno di Santaniello e del baby Pavone, entrambi su assist di Varutti.

Tre le novità nel 3-4-3 iniziale di mister Caneo: in difesa c’è Zanoni al posto dello squalificato Manzi; in mediana si ricompone la coppia Franco-Tascone, con Finardi a sostituire l’infortunato Ghislandi.

La prima conclusione nello specchio arriva al minuto 13: è di Franco, che calcia però centralmente, con Nobile in presa facile. Decisamente più insidioso – cinque minuti più tardi – il diagonale di Ekuban, neutralizzato da Perina. Ci riprova il Francavilla sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina ma la giocata in acrobazia di Tchetchoua è completamente fuori misura. Turris pericolosa con Santaniello al minuto 21: delizioso il filtrante di Leonetti ad innescare l’ex Avellino, che da posizione favorevole calcia sopra il montante. Ci riprova Santaniello alla mezz’ora, stavolta da posizione defilata e dopo una bella accelerazione: efficace la risposta di Nobile. Immediata la replica della Virtus: la conclusione di Maiorino è velenosa ma la risposta di Perina è superba.

Leonetti s’inventa una conclusione quasi dal nulla, trovando un reattivo Nobile a sventare. Preciso – al 39’ – il suggerimento al volo di Finardi per Leonetti, che da buona posizione non trova la deviazione vincente.

Nella ripresa, tre minuti ed è vantaggio Virtus. Esempio mette giù in area Tchetchoua sugli sviluppi di una respinta di Perina su conclusione di Ingrosso. Dal dischetto Maiorino: stavolta Perina – specialista para rigori – non riesce a neutralizzare. Al 12’ ci prova Tascone su punizione da posizione defilata: la conclusione è debole e Nobile fa buona guardia. Il pari corallino al quarto d’ora. Tascone innesca Varutti, che dal fondo la mette in mezzo per l’accorrente Santaniello: come un rapace, l’ex Avellino impatta sotto misura e fa 1-1. Primo cambio Virtus: dentro Perez, fuori Ekuban. Al 25’ gran conclusione di Leonetti da posizione defilata: sfera di un nulla sopra la traversa. Due cambi per mister Caneo: fuori Zanoni e Santaniello, dentro Loreto e Pavone. Leonetti – adesso ad agire da falso nueve – non arriva sul velenoso tiro cross di Franco; sul fonte opposto Lorenzini sventa su Perez. Il sorpasso corallino al minuto 38: Varutti – innescato da Giannone – la mette in mezzo per Pavone, che sotto misura fa 2-1. Intanto, cambia ancora Caneo: dentro Bordo a rilevare Giannone; poi Di Nunzio e Giofré per Leonetti e Varutti. La Virtus tenta il forcing, ma sbatte contro il muro corallino. Fa festa la Turris nel fortino pugliese.