Gelbiso-Latina 0-0 per i cilentani è il terzo pareggio consecutivo senza reti

La Gelbison sembra essersi abbonata ai pareggi senza reti. Per la formazione cilentana guidata da Fabio De Sanzo, quello ottenuto contro il Latina è il terzo consecutivo e al contempo si allunga ancora di più l'astinenza dalla rete se prendiamo in considerazione la sconfitta rimediata sul campo della capolista.

Contro la formazione pontina guidata in panchina da Di Donato, nella prima frazione i rossoblu hanno mostrato maggiore predominio ma senza mai incidere in modo concreto, mentre nella ripresa il Latina ha controllato più agevolmente anche se la palla gol che poteva far sbloccare il match è di marca cilentana: al terzo minuto di recupero un bel lancio di Uliano, mette Onda in condizione di battere a rete da posizione ravvicinata ma la giocata aerea è sbilenca e la sfera termina fuori. E la rete per la Gelbison continua a rimanere una chimera. Un punto che fa salire a quota 22 i rossoblu cilentani che domenica sono attesi dalla difficile trasferta sul campo del Crotone.