Gelbison altre due partenze, i difensori Cargnelutti e Gilli ai saluti

In casa Gelbison è partita la ricostruzione e per molti o quasi tutti i protagonisti della prima storica partecipazione al campionato di serie C è tempo di saluti.

Il primo ad annunciare la separazione dopo 8 anni è stato il portiere Bernardino D’Agostino ora è la volta di altri due protagonisti del reparto difensivo dello scorsa stagione che hanno salutato la Gelbison. Si tratta di Riccardo Cargnelutti, e di Matteo Gilli, i quali hanno già trovato l'intesa con altri due club di terza serie.

Cargnelutti si è accasato con il Monopoli, con cui ha firmato per la prossima satgione, mentre Gilli, ha raggiunto l'intesa con il Picerno, dell'ex tecnico dei cilentani Emilio Longo, firmando un contratto biennale con la società lucana. Ma siamo solo all'inizio dei trasferimenti e nei prossimi giorni sono previsti alte uscitetra i rossoblu cilentani tra cui quelle del capitano Uliano e dell'attaccante Caccavallo.